Zdrowy włos zaczyna się od zdrowej skóry głowy

Kosmetyki do włosów stworzone przez trychologa - innowacyjna linia Balance On od marki Health Labs Care. Marka Health Labs Care powiększa swoje portfolio o zupełnie nową linię! Brand, znany do tej pory z produkcji suplementów oraz kosmetyków do twarzy i ciała, tworzonych przez ekspertów w oparciu o najnowsze badania naukowe, wprowadza na rynek produkty przeznaczone do pielęgnacji włosów. Nowa linia powstała przy wsparciu trychologa, by pomóc osobom, których włosy są przesuszone, łamliwe, wymagają regeneracji i przywrócenia blasku. Poznaj bliżej produkty Balance On.