Żegnajcie worki pod oczami. Te kremy skutecznie się ich pozbędą

Skąd biorą się worki pod oczami?

Niezwykle cienka, niemal całkowicie pozbawiona gruczołów łojowych skóra wokół oczu jest bardzo podatna na wszystkie niesprzyjające czynniki. Dlatego to wygląd okolic oczu zdradza, jaką mieliśmy noc, co jemy, ile pijemy, słowem – jaki tryb życia prowadzimy. Worki pod oczami, czyli po prostu opuchlizna dolnej powieki, najczęściej pojawia się jako oznaka niewyspania, stresu, złej diety, kiepskiego nawodnienia. Worki pod oczami mogą mieć także związek z różnymi schorzeniami, np. układu krążenia, nerek, cukrzycą czy niedoczynnością tarczycy. Stąd podstawowym zaleceniem, co robić, by zlikwidować opuchliznę, jest stosowanie zdrowej diety, picie dużej ilości wody (jeśli dostarczamy jej zbyt mało, nasz organizm zaczyna ją magazynować, przez co powstają obrzęki) i wysypianie się. Pomocne oczywiście są także specjalne kremy pod oczy, które dzięki składnikom aktywnym są w stanie spłycić worki i zmarszczki i rozjaśnić cienie, które często także pojawiają się w okolicach oczu.