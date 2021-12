Zendaya znów zachwyciła stylizacją. Złoty top ze sznurków przyciągnął uwagę tłumu

Zendaya znów zachwyciła stylizacją

To właśnie z powodu promocji nadchodzącego filmu "Spider-Man: No Way Home", Zendaya pojawia się w ostatnim czasie na wielu czerwonych dywanach, ściankach, jak również była gościnią najpopularniejszych, amerykańskich programów. Jednym z nich jest show Jimmy'ego Kimmela, w którym zjawiła się w zwracającej uwagę stylizacji.