Zestaw do hybrydy. Ten manicure możesz wykonać samodzielnie w domu

Manicure hybrydowy cieszy się ogromną popularnością wśród kobiet. Paznokcie utwardzone pod lampą trzymają się zdecydowanie dłużej, niż pomalowane zwykłym lakierem. Pięknym kolorem można cieszyć się nawet do 2-3 tygodni.

Zestaw do hybrydy - co potrzebujesz?

Zestaw do hybrydy, który ułatwi ci samodzielne wykonanie manicue'u w domu powinien zawierać: lampę, bazę pod lakier, top coat, zmywacz do lakieru hybrydowego, cleaner, a także specjalne kolorowe lakiery hybrydowe. Powinnaś również zaopatrzyć się w pilnik papierowy, blok polerski, cążki, oliwkę do nawilżenia skórek, waciki bezpyłowe, folię aluminiową oraz kopytka ze ściętą główką do odsunięcia skórek. To najważniejsze elementy, które tworzą zestaw do hybrydy dla początkującej fanki stylizacji paznokci.

W sklepach internetowych znajdziesz wiele zestawów, które posiadają wszystkie niezbędne produkty do zrobienia hybryd. Ich koszt to od ok. 230 do nawet 400 zł. Cena zależy m.in. od tego, na jaką firmę się zdecydujesz i ile wybierz kolorowych lakierów. Najpopularniejsze marki, które oferują kompletny zestaw do hybrydy to Semilac i Neonail.

Zestaw do hybrydy - opis produktów

Lampa: Zwróć uwagę, by miała co najmniej 36 W. Na rynku są dostępne sprzęty ze światłem UV oraz LED. Kupując lampę do hybryd warto wybrać taką, która będzie miała wbudowany czasomierz, który odlicza czas naświetlania, a także czujnik ruchu i lusterko – dzięki niemu światło będzie rozchodzić się równomiernie i szybciej utwardzi lakier.

Baza pod lakier: To element, bez którego nie uda się żadna hybryda. Bazę należy nałożyć na płytkę paznokcia przed lakierem kolorowym. Wyrównuje jej powierzchnię, a także chroni przed odbarwieniem. Sprawia, że wybrany przez ciebie kolor dłużej utrzyma się na paznokciach.

Top coat: To lakier nawierzchniowy, który nakłada się na sam koniec manicure'u, jest ostatnią warstwą. Ma za zadanie przedłużyć trwałość hybrydy i zabezpieczyć kolor przed ścieraniem i odpryskaniem. Na rynku dostępne są topy z wykończeniem błyszczącym, satynowym, perłowym, a także matowym.

Zmywacz do lakieru hybrydowego i folia aluminiowa: Zmywacz inaczej zwany jest removerem. To specjalny płyn, który rozpuszcza utwardzony pod lampą lakier hybrydowy. Zwykły zmywacz z drogerii nie poradzi sobie z usunięciem hybrydy z płytki paznokcia. Jak go użyć? Najpierw spiłuj kolor papierowym pilnikiem i bloczkiem polerskim. Następnie bezpyłowy wacik zamocz w płynie, połóż na paznokieć i zabezpiecz całość folią aluminiową. Po kilku minutach hybryda powinna z łatwością odejść od paznokcia.

Cleaner: Jest niezbędnym produktem w zestawie do hybryd. Używa się go w dwóch sytuacjach. Po pierwsze przy odtłuszczeniu płytki paznokcia, przygotowując ją do malowania. Po drugie do usunięcia pyłu, który powstaje w czasie piłowania i skracania długości paznokci.

Kolorowe lakiery hybrydowe: Do wykonania manicure'u hybrydowego potrzebne są specjalne lakiery, które utwardzają się pod światłem lampy. Zwykłe lakiery się do tego nie nadają.

Pilnik papierowy: Pilnik jest niezbędny do nadania paznokciom odpowiedniego kształtu. Jego plusem jest duży wybór ziarnistości, dzięki której dostosujemy odpowiednią gradację do wykonywanej czynności na paznokciu. Pilniki o gradacji 100-180 najlepiej sprawdzą się do pracy z hybrydami i naturalną płytką paznokcia.

Blok polerski: Czterostronny bloczek polerski zwykle ma drobnoziarnistą strukturą i przeznaczony jest przede wszystkim do matowienia paznokci manicur'em hybrydowym.

Cążki i kopytka: Cążkami wycina się nieestetyczne skórki wokół paznokci. Po ich usunięciu paznokieć wydane się nieco dłuższy. Do odsunięcia skórek przydadzą się również kopytka ze ściętą główką.

Waciki bezpyłowe: Zestaw do hybrydy koniecznie powinien zawierać bezpyłowe waciki, które przydają się w czasie powstawania całego manicure'u, m.in. do zmatowienia płytki, usunięcia pyłu po piłowaniu, a także do oczyszczenia paznokci przed każdą kolejną warstwą nakładanego produktu.

