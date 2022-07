Zgwałcona kobieta sama wymierzyła sprawiedliwość swemu oprawcy. Ława przysięgłych nie miała dla niej litości

To straszne, ale jedynym "zacnym" wyjściem dla kobiety, która znalazła się w sytuacji Marii, było poślubienie gwałciciela. Dziewczyna poprosiła więc Domenica, by się z nią ożenił. Tak naprawdę błagała go o to cała rodzina, choć do niedawna żywiła do niego głęboką niechęć – wszyscy chcieli, żeby ten okropny mężczyzna połączył się węzłem małżeńskim z ich córką i siostrą.