Zimowe czyszczenie szafy. Jak fotografować ubrania na sprzedaż?

Wszyscy albo prawie wszyscy wiemy, jak zrobić idealne selfie. Na ten temat powstało sporo poradników. A czy na pewno wiemy, jak dobrze fotografować ubrania? Fakt, niby można po prostu pstryknąć fotkę części garderoby leżącej na kanapie lub fotelu. Warto jednak podejść do tematu bardziej profesjonalnie. Na początek zadbajmy o to, aby wystawiana na aukcję odzież była czysta i bez widocznych zagnieceń – użyjmy żelazka lub parownicy, by wygładzić tkaninę. Taki materiał będzie wyglądał bardziej atrakcyjnie, przez co przyciągnie większą uwagę. Sprawdźmy też ubrania pod kątem ewentualnych wad, takich jak przetarcia, luźne nici czy brakujące guziki. Większość tego typu drobiazgów można naprawić samodzielnie. Nieocenionym gadżetem jest również wałek do tkanin, który usuwa kurz, włosy i kłaczki. Wbrew pozorom takie drobiazgi są widoczne na zdjęciu i działają odstraszająco. Pamiętajmy – skuteczna sprzedaż bazuje między innymi (lub przede wszystkim) na wrażeniach wizualnych, dlatego stwórzmy dobry kard.