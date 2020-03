Zmiany w szpitalu w Bydgoszczy. Rodzice muszą zostawić dzieci same na oddziale

Kilka dni temu szpital dziecięcy w Bydgoszczy wprowadził zmiany organizacyjne. "Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażeń koronawirusem. Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do poniższych zaleceń" – wyjaśnia szpital. To jednak trudne dla rodziców, którzy muszą zostawić dzieci same przy przyjęciu na oddział pediatryczny.

Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy wprowadził zmiany organizacyjne (Istock)