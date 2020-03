WspieramSzpitale. Fundacja Siepomaga zbiera pieniądze na zakup środków do placówek medycznych

"Bardzo proszę o pomoc łomżyńskiemu szpitalowi, który jest w tej chwili przekształcany na zakaźny. Nasz szpital to biedny szpital. Brakuje personelu, a również masek, gogli, odzieży ochronnej. Lekarze z naszego szpitala panikują, brakuje wszystkiego. Nie możemy do tego dopuścić. Nie dość, że zabrali nam jedyny szpital w mieście, to jeszcze problemem są braki podstawowego sprzętu" – to jeden z apeli, jakie możemy przeczytać na stronie zbiórki.