Żmuda Trzebiatowska już ją nosi. To najmodniejsza sukienka na wiosnę

Trendy z sezonu na sezon zmieniają się jak w kalejdoskopie. Tej wiosny na topie będą m.in. jeansowe total looki czy limonkowe ubrania. Lecz są takie rzeczy, które nigdy nie wyjdą z mody. Zaliczają się do nich: trencze, skórzane kurtki czy kwieciste sukienki.

Te ostatnie, choć można nosić cały rok, to szczególną popularnością cieszą się każdej wiosny, gdy przyroda budzi się do życia. Już teraz widać ich całe mnóstwo na instagramowych profilach polskich gwiazd. Sprawdź, jakie modele wybrały.

Polskie gwiazdy uwielbiają kwieciste sukienki

Marta Żmuda Trzebiatowska zdecydowała się na czarną sukienkę w czerwone i różowe kwiaty. To model z długimi rękawami, mocno zarysowaną linią ramion oraz dekoltem w kształcie litery "V". To elegancka kreacja, która nadaje się na wyjątkowe okazje, jak wyjście do teatru czy kolacja w restauracji.

Źródło zdjęć: © Instagram.com Marta Żmuda Trzebiatowska w kwiecistej sukience

Dokładnie tę samą sukienkę miała na sobie kilka tygodni temu Magdalena Boczarska. Aktorka założyła ją na konferencję przed premierą filmu "Heaven in Hell". Czyżby Żmuda Trzebiatowska zainspirowała się jej wyborem? A może to zupełny przypadek?

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Wcześniej w tej samej sukience pokazała się Magdalena Boczarska

Dzięki zdjęciom fotoreporterów wiemy, że to sukienka maxi z rozcięciem i ozdobnym marszczeniem biegnącym pośrodku. Ta długość sprawia, że jest jeszcze bardziej formalna. Boczarska zdecydowała się pójść w trendy i do kwiecistej kreacji dobrała czarne kowbojki. To przewrotne, ale bardzo popularne połączenie, które idealnie sprawdzi się wiosną.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Magdalena Boczarska na konferencji prasowej

Kto powiedział, że sukienka w kwiaty musi być utrzymana w klasycznych tonacjach? Paulina Krupińska udowodniła, że z kolorem można zaszaleć. Wybrała bowiem intensywnie niebieską sukienkę mini z czarnymi kwiatami i różowymi akcentami. Aby jeszcze podbić ten efekt, założyła niebieskie kozaki. To bez wątpienia odważny wybór.

Źródło zdjęć: © Instagram.com Paulina Krupińska w niebieskim looku

Nie jest zaskoczeniem, że Agnieszka Woźniak-Starak poszła w stronę "high fashion" i wybrała sukienkę z bardzo szerokimi ramionami. Takie sylwetki były prezentowane na ostatnim pokazie Saint Laurent w Paryżu. Kwiecista kreacja prezenterki wygląda jak misternie wyhaftowana i przywodzi na myśl styl retro. Z pewnością nie jest to wybór na co dzień, ale i tak warty uwagi.

Źródło zdjęć: © Instagram.com Agnieszka Woźniak-Starak w sukience z szerokimi ramionami

Na co dzień czy na wesele?

Wybierając kwiecistą sukienkę do noszenia na co dzień, warto zdecydować się na zwiewny model midi - tak jak Ida Nowakowska. Taka kreacja będzie się komponowała z płaszczem, kurtką jeansową czy skórzaną, a także zamszowymi botkami, trampkami czy szpilkami. Możliwości jest całe mnóstwo. Wszystko zależy od okoliczności.

Źródło zdjęć: © Instagram.com Ida Nowakowska w zwiewnej kreacji w kwiaty

Kwiecista sukienka to również idealny wybór na wesele. A sezon zbliża się już wielkimi krokami. By pokreślić formalny charakter uroczystości, warto zdecydować się na maxi w wersji z długimi rękawami. Paulina Sykut-Jeżyna założyła przepiękny czerwono-różowy model z podkreśloną talią.

Drugim najważniejszym elementem są oczywiście buty. Prezenterka Polsatu uzupełniła całość atłasowymi czółenkami na platformach. Nie warto jednak przesadzać z biżuterią czy wymyślną fryzurą, gdyż kwiecista sukienka sama w sobie jest bardzo zdobna.

Źródło zdjęć: © Instagram.com W takiej sukience Paulina Sykut-Jeżyna mogłaby pójść na wesele

