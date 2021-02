Zobacz co zrobić, aby podczas noszenia maseczki nie parowały okulary

Prosty trik, który podbija internet

Jednym ze skuteczniejszych sposobów, aby szkła okularów nie parowały podczas noszenia maseczki jest zadbanie o to, by jej górna krawędź dobrze przylegała do nosa i policzków. Niestety nie wszystkie maseczki są wyposażone w plastyczny drucik, który to umożliwia. Znaleziono jednak na to sposób. Wystarczy przykleić maseczkę do nosa kawałkiem plastra, który sprawi, że materiał będzie idealnie przylegał, a powietrze nie będzie wydostawać się jej górną krawędzią. Według internautów ma to skutecznie ograniczyć parowanie soczewek w okularach.