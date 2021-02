Czy prawdziwy mężczyzna może płakać? Czy wrażliwość wciąż jest niemęska?

- 14-latek płacze, bo został sam w szpitalu bez mamy, początkowo pomyślałem, że to niemęskie, ale potem, że może to jest nowe pokolenie wrażliwych emocjonalnych mężczyzn, że fajnie, że ma taką wieź z mamą, a mój domyślny filtr jest skażony "dziaderstwem", że dobrze, że nie tłumi – brzmiał post zamieszczony na twiterze przez jednego z lekarzy. Czy w XXI wieku wrażliwość jest męska czy nadal jest wadą?

Według badań, około 20% populacji to osoby emocjonalnie wrażliwe, przy czym nie znaleziono różnic między kobietami a mężczyznami. Jednak wydaje się że wrażliwych mężczyzn jest o wiele mniej niż kobiet. To wina naszej kultury, w której bycie wrażliwym mężczyzną nie pasuje do idealnego obrazu silnego czy wymarzonego faceta.

- Przez miesiąc piłem i płakałem, gdy kilka lat temu zostawiła mnie dziewczyna, z którą byłem 4 lata. Nie umiałem sobie poradzić z tym, że odeszła z dnia na dzień do innego – wspomina 40 letni dziś Maciej. – Płakałem też, gdy umierały moje psy. Wiem, że to powszechnie uważane za niemęskie, a jednak nie umiałem inaczej. Nie umiałem i nie chciałem – przyznał w rozmowie z WP Kobieta mężczyzna.

Krzysztof dodał, że płakał jak dziecko, gdy odchodzili z tego świata jego rodzice. – Byłem dorosłym już facetem, jednak nie umiałam wtedy inaczej. Te emocje, te łzy były naturalne. Na pogrzeb matki pojechałem z podkrążonymi i opuchniętymi od płaczu oczami i proszę mi uwierzyć, że nie widzę w tym nic złego. Na co dzień też zdarzają mi się momenty, gdy zamykam się sam w domu i chce mi się płakać. To zawsze wtedy gdy coś dotyka moich głębokich emocji – powiedział nam Krzysztof.

Wrażliwy czy mięczak?

"Twardym trzeba być, a nie "miętkim", prawdziwy facet nigdy nie płacze, nie rycz bo zachowujesz się jak baba" – takich powiedzonek kierowanych do chłopców od najmłodszych lat jest wiele . Są to typowe przykłady wszechobecnych w naszej kulturze mitów, które zachęcają mężczyzn do zepchnięcia gdzieś w głąb psychiki całej swojej sfery emocjonalnej.

- Niestety mit mężczyzn, którzy nie płaczą wciąż nie zaniknął, a bardzo bym chciała, żeby tak się stało – mówi w rozmowie z WP Kobieta Marta Gruhn, psycholog. - Mężczyźni płaczą, tylko w samotności, tak, żeby nikt nie widział. Faktycznie co raz częściej mają też odwagę, żeby okazywać emocje, płakać czy nawet zwrócić się o pomoc do specjalisty psychiatry czy psychoterapeuty.

Korzystają z porad, niestety wciąż za rzadko. Dowodem na to, są choćby statystki samobójstw nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

- Znaczna większość pacjentów gabinetów to kobiety, natomiast znaczna większość osób podejmujących próby samobójcze to mężczyźni – zauważa psycholog.

Dojrzali dziś mężczyźni od dziecka dostawali komunikaty, że nie mogą płakać, nie powinni się smucić i że muszą brać się w garść. Muszą być dzielni, nie mogą się bać, a jeśli odczuwają strach, to powinni go bohatersko przezwyciężać i raczej się do niego nie przyznawać .Przez to wszystko często emocjonalność kojarzy się ze słabością, z byciem miękkim, z niedawaniem sobie rady.

Emocjonalni mogą być artyści, ale to szczególna grupa społeczna i "prawdziwy mężczyzna" patrzy na nich często z lekceważeniem. Emocjonalność mężczyzny kojarzy się też nadal z homoseksualnością - miękki, wrażliwy, delikatny. Jak "prawdziwy facet" ma okazać emocje, skoro natychmiast może liczyć na komentarz, że zachowuje się jak gej?

A jednak, badania pokazują, że jedna piąta mężczyzn to osoby wrażliwsze emocjonalnie niż przeciętna. Taki wrażliwy facet boi się ujawnić. Będzie udawał, że różne sprawy nie ruszają. Mężczyźni więc za pomocą różnych psychologicznych mechanizmów starają się często pozbywać swojej wrażliwości. Nie słuchać jej. Udają, że jej nie ma. Niestety często na skutek takiego udawania pojawiają się narastająca frustracja, złość, agresja czy depresja.

Zalety wrażliwości

Amerykański psycholog Dr Ted Zeff, propagujący tworzenie przestrzeni dla wrażliwych mężczyzn zauważył, że cechy, które wiążą się z wrażliwością, są często bardzo przydatne. To nie tylko możliwość wzruszania się i uronienia łzy. To umiejętności związane z wczesnym wykrywanie niebezpieczeństwa i ryzyka.

Okazuje się też, że już w wieku 5 lat chłopcy są nauczeni tłumić swoje reakcje emocjonalne. Jeśli jednak zbada się reaktywność na poziomie fizjologicznym, nie ma żadnych różnic między dziewczynkami a chłopcami. Doktor Zeff wymienia następujące zalety wrażliwego mężczyzny, cechy, których współczesny świat bardzo potrzebuje: współczucie, łagodność, umiejętność zażegnywania konfliktów, troska o humanitarne traktowanie zwierząt, poczucie odpowiedzialności, sumienność, twórczość, umiejętność głębokiego kochania, umiejętność korzystania ze swojej intuicji, doświadczanie i docenianie przeżyć duchowych.

Pierwiastek damski i męski jest w każdym z nas

Carl Gustav Jung był zdania, że w każdej kobiecie jest pierwiastek męski i w każdym mężczyźnie pierwiastek kobiecy. Gdy uda się nam te pierwiastki w sobie dostrzec, zaakceptować i zacząć używać, stajemy się pełniejszymi ludźmi i mamy więcej przestrzeni na różnorodność. Gdy kobieta obejmuje swój element męski, przestaje tak bardzo polegać na sile z zewnątrz i jest w stanie znieść faceta, który nie zawsze jest twardy. Gdy mężczyzna obejmie swój aspekt kobiecy, może sam sobie pozwolić na wrażliwość i w pełni doświadczać siebie i swojej relacji ze światem.

- Mężczyźni mają w dzisiejszych czasach duże wyzwanie, z jednej strony mają być silni i męscy, a z drugiej wrażliwi i opiekuńczy. Ale kobiety wcale nie mają łatwiej, muszą łączyć wrażliwość i delikatność z niezależnością i zaradnością. Trudno łączyć te wszystkie cechy w jednej osobie. Może warto byłoby zapytać siebie jaki/jaka jestem i po prostu być tą osobą podpowiada pscyholog Gruhn.

Aby żyć w świecie pełnym równowagi, potrzebujemy wrażliwych facetów, tych 20%, którzy wrażliwość mają w swojej naturze. Psycholog Mata Gruhn zwraca uwagę, aby akceptować wrażliwość, zmienić o niej myślenie i przestać ją traktować jak wadę.

- Wrażliwość jest cechą temperamentalną, którą każdy z nas posiada, ale w różnym nasileniu. Dlatego jedni z nas przeżywają i przetwarzają emocje intensywniej, są bardziej empatyczni, bardziej uważni na wszelkie bodźce a inne mniej. To co może być problemem to w jaki sposób sobie z własną wrażliwością radzimy. Czy potrafimy zadbać o zaspokojenie własnych potrzeb, odczytywać sygnały przebodźcowania i czy potrafimy się sami uspokoić - mówi psycholog.

W ostatnich latach męskość zaczyna być wiązana z wrażliwością

W ostatnich latach nowością jest to, że w niektórych kulturach nastąpiła ważna zmiana. Coraz więcej mężczyzn godzi się ze swoją wrażliwością i pozwala sobie być zarówno emocjonalnymi, jaki i przywiązanymi. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy akceptują oni swoją wrażliwość i potrafią przekształcać poczucie niepewności we wzmocnienie samych siebie.

I chociaż trudno jest każdemu z nas rozstać się z pewnego rodzaju wpojonym nam stereotypem społecznym, kulturowym i rodzinnym, to jednak prawda jest taka, że mężczyźni również są wrażliwi. .

Do zamieszczonego na twiterze posta ustosunkował się również w rozmowie z nami sam autor, lekarz anestezjolog Damian Patecki.

- Po zamieszczeniu posta na twitterze i rozmowy jaka się pod nim wywiązała, poruszyła mnie świadomość własnych schematów myślowych, bo ta cała sytuacja mówi więcej o mnie niż o pacjencie. To mi uświadomiło, że wychowywałem się w określonych warunkach, jestem produktem określonej kultury i te zakorzenione we mnie schematy dotyczą toksycznej męskości - powiedział Patecki.

Ostatnio jako społeczeństwo robimy postępy w kwestii postrzegania wrażliwości, też męskiej. Zaczyna się o tym coraz więcej rozmawiać w przestrzeni publicznej. O tym, że mężczyźni mają prawo do emocji, że tłumienie emocji jest złe dla psychiki i zdrowia.

- Tego wszystkiego dawniej nie było, mojego pokolenia o emocjach i pozwalaniu sobie na nie – nie uczono - zauważa Damian Patecki i dodaje - Wydaje mi się, że dzieci bardzo by skorzystały, gdyby w szkole były prowadzone podstawy edukacji dotyczących emocji - czym one są? czym są uczucia? jak radzić sobie z konfliktami ? jak sobie radzić z trudnymi emocjami, jak je przeżywać? Mam wrażenie, że nasza kultura jest ciągle dosyć opresyjna wobec osób a zwłaszcza mężczyzn wrażliwych.

.

Psycholog również namawia, aby emocje okazywać. - Ciężko być szczęśliwym i żyć w pełni bez okazywania emocji. Przecież to emocje mówią nam, czy coś nam się podoba czy nie, czy kogoś lubimy czy nie, czy ktoś przekracza nasz granice czy je szanuje. Wszystkie emocje są nam potrzebne, bo są bardzo ważną informacją, niezależnie od płci osoby, która ich doświadcza - zauważa Marta Gruhn.

Warto też pamiętać, że wrażliwość pozwala nam dużo intensywniej przeżywać nie tylko smutki i problemy, ale także pozytywne emocje oraz silniej doświadczać wszystkiego co nam się w życiu przytrafia. Jest naukowo udwodnione, że osoby wysoko wrażliwe łatwiej zauważają szczegóły, nawet te najdrobniejsze, są bardziej sumienne i dokładniej analizują fakty czy mają bardziej bujną i plastyczną wyobraźnie. Trudno te cechy nazwać wadami. We współczesnym świece każdy może i powinien znaleźć miejsce dla siebie.

Religia na maturze? Dariusz Piontkowski komentuje postulat Kościoła Katolickiego