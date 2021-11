Zobaczył kartkę na klatce schodowej. Nie spodziewał się tego, co zrobią sąsiedzi

Psycholożka zauważa też, że większość karteczek, które spotykamy na klatkach schodowych, jest anonimowa i dlatego ich autorzy często pozwalają sobie na więcej. – Wtedy występuje taki mechanizm: nie muszą wstydzić się za to, co napisałem, więc może być to i wulgarne i agresywne, lekceważące w stosunku do innej osoby. Dopiekę komuś – myślimy sobie. Jednak trzeba pamiętać, że treść takiej karteczki może ośmieszyć kogoś, bo widzi to każdy mieszkaniec bloku. Wprawiamy tym samym osobę w zakłopotanie – podkreśla Adriana Klos.