Kradzieże na klatkach schodowych. "Zjadł mój catering pod drzwiami i uciekł"

- Stwierdziłem, że jak pójdę na dwa razy, to mniej się zmęczę. Wziąłem więc zakupy i zaniosłem je do domu. Wróciłem po ambrozję w płynie. Zdziwienie, szok, smutek, zażenowanie wymieszały się w jedno, gdy zauważyłem, że mojej zgrzewki Pepsi nie ma. Zostałem okradziony z 6 butelek Pepsi, w biały dzień – opowiada dziś z przekąsem mężczyzna. Za drobną kradzież obwinia sąsiadów. - Prawdopodobnie był to ktoś mieszkający w tym samym bloku, ale pewności nie mam, drzwi na klatkę były otwarte, więc mógł zrobić to każdy. By jednak zauważyć moje zakupy, złodziej musiałby wejść do środka. Z zewnątrz raczej nie było ich widać – dodaje Kacper.