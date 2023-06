Żona Golca potwierdziła plotki. Dotyczą jej przyszłości

- To, że możemy razem pracować, jest wielkim błogosławieństwem, bo spędzamy czas razem, zawodowo podróżując w różne zakątki świata. Łatwiej jest nam siebie zrozumieć i wbrew pozorom więcej czasu spędzamy ze sobą właśnie w trasie. Kiedy wracamy do domu między koncertami, zazwyczaj mijamy się w kuchni, taki jest natłok obowiązków, ale w czasie kiedy koncertów jest mniej, to wspólnie tworzymy muzykę w studiu Golec Fabryki - opowiadała w wywiadzie z dziennikarzem cozatydzien.tvn.pl. Podkreśliła też, że razem z mężem dbają o swoje prywatne przestrzenie i starają się od czasu do czasu za sobą "zatęsknić".