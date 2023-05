Edyta Golec pokazała zmysłowe zdjęcie. Mało kto zna ją od tej strony

Edyta i Łukasz Golcowie to jedna z najbardziej lubianych par w polskich show-biznesie. Ich małżeństwo trwa od 23 lat . Doczekali się w nim trojga dzieci. Wychowują 19-letniego Bartłomieja, 17-letnią Antoninę oraz15-letniego Piotra. Tę parę łączy nie tylko życie prywatne, ale i zawodowe.

W czasach licealnych Łukasz Golec zaprosił Edytę do swojego zespołu, który w 1998 roku oficjalnie przekształcił się w uwielbianą przez Polaków Golec uOrkiestrę. Nie wszyscy wiedzą, że oprócz talentu Edyta Golec może poszczycić się wykształceniem muzycznym . Ukończyła bowiem Państwową Szkołę Muzyczną w Bielsku-Białej oraz Akademię Muzyczną w Katowicach.

