Zostaw w butach na noc. Rano będzie po problemie

Jeśli szykujecie się do wyjścia i właśnie odkryliście, że buty nie pachną najlepiej, wykorzystajcie trik z użyciem lakieru do włosów. Wynieście obuwie do dobrze wentylowanego pomieszczenia. Możecie wykorzystać także balkon. Spryskajcie wnętrze lakierem i odstawcie do wyschnięcia. Po kilkunastu minutach buty będą nadawały się do użycia.