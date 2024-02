Zapomniane cudo z PRL‑u. Babcie wiedziały, co dobre

Mielone będą miękkie i soczyste. Wystarczy, że dodasz to do mięsa

Mielone będą miękkie i soczyste. Wystarczy, że dodasz to do mięsa

Jej nazwa pochodzi od metody przygotowania - w pewnym momencie trzeba "zarzucić" kartoflankę kapustą kiszoną, co sprawia, że zupa przypomina kapuśniak. Co ważne, składniki na zarzutkę nie są drogie, a samo przygotowanie nie wymaga wybitnych zdolności kulinarnych.

Po tym czasie do zupy dodaje się zasmażkę - mogą to być dwie łyżki mąki dodane do dwóch łyżek roztopionego na patelni masła. Całość podsmaża się przez około 2-3 minuty, cały czas mieszając. Następnie najlepiej wlać na patelnię kilka łyżek zupy, dokładnie wymieszać, dodać do garnka z zarzutką i wymieszać.