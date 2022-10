Mielone będą miękkie i soczyste. Wystarczy, że dodasz to do mięsa

Kotlety mielone należy zaliczyć do wyjątkowych przysmaków kuchni polskiej. Tuż obok tradycyjnych schabowych są chyba najczęściej i najchętniej zjadanym daniem w niedzielne popołudnie. Co zrobić, by wyszły miękkie i soczyste? Gdy zastosujesz ten trik, mielone smakować będą jak u twojej babci.