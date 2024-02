Dodaj ten serek do zupy pomidorowej. Już nigdy nie będziesz jadł inaczej

Jeśli śmietana się zważy, cały wysiłek idzie na nic, a zupa wygląda nieapetycznie. Dlatego przed dodaniem do pomidorowej należy ją zahartować. Nie wlewamy śmietany bezpośrednio do gorącej zupy, tylko odlewamy nieco do miseczki i dopiero tam dodajemy partiami śmietanę, ciągle mieszając. Tak przygotowaną mieszankę możemy wlać do garnka.