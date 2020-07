1 z 7 Zuzanna Szadkowski wychowywała się na warszawskiej Ochocie. Kto jeszcze ma polskie korzenie? Zuzanna Szadkowski

Zuzanna Szadkowski dla milionów ludzi na całym świecie zawsze będzie Dorotą z "Plotkary". Mimo że serial przyniósł jej ogromną popularność, to wciąż pamięta, skąd pochodzi. A jest rodowitą warszawianką. Polskie korzenie to powód do domu i dla innych sław.

Getty Images Zuzanna Szadkowski