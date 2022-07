Zużyte pampersy, papierosy i seksizm. To oblicze turystów, którzy psują innym wypoczynek w górach

- Kiedy szłam Głównym Szlakiem Sudeckim, dołączył do mnie przypadkowy chłopak - opowiada. - "Dziewczyna idzie sama - dołączę, żeby było ci bezpieczniej" - powiedział. Odpowiedziałam, że nie czuję się zagrożona, ale jeśli ma ochotę dołączyć, to oczywiście może. Na jednym z dłuższych odcinków co jakiś czas zatrzymywałam się i zdejmowałam buty, żeby odpoczęły mi stopy. W pewnym momencie on przysiadł ze mną na ławce i skomentował: "Ale masz rozklapciane stopy, bardziej ode mnie! Kobiety nie mają takich stóp!"