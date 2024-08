Zwrócił uwagę na równość w ministerstwach. Tak wygląda w praktyce

"Konstytucjonalista" to profil na Instagramie, na którym dr Kamil Stępniak odnosi się do bieżących wydarzeń związanych z polską polityką krajową. W mediach społecznościowych mężczyznę obserwuje ponad 77 tys. internautów, którzy interesują się w prawnym aspektem polityki.

"Ja nie wierzę, że w kraju gdzie więcej kobiet niż mężczyzn kończy studia wyższe, tak trudno znaleźć kompetentne kobiety. To kwestia tego czy ktoś w ogóle szuka faktycznie kompetencji, czy urządza sobie klub swoich. Albo szuka się kobiet podobnych do mężczyzn, aby wpasowały się w istniejący układ. To tak nie działa i nie zachęca też kobiet do współpracy. Polityka i administracja publiczna powinny odrobić swoje lekcje w zakresie inkluzywności" - dodała druga.