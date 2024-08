Kim jest żona Macierewicza? Nie każdy wie, że kiedyś była w więzieniu

Antoni Macierewicz swoją karierę w polityce rozpoczął już w latach 60. Choć wiele mówi się o nim samym, jego żona również wzbudza niemałe zainteresowanie mediów. Hanna Natora-Macierewicz jednak konsekwentnie stara się chronić swoją prywatność. Co o niej wiadomo? Sprawdźcie.

Gdy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny, żony Macierewicza nie było w kraju. Po jej powrocie do ojczyzny już na lotnisku została jednak zatrzymana przez Służby Bezpieczeństwa. W więzieniu spędziła siedem miesięcy. W tym czasie dzieckiem pary zajmowała się siostra polityka.

O żonie Macierewicza zrobiło się głośno, gdy wytoczyła proces wydawnictwu, które stało za publikacją książki pt. "Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana" autorstwa Anny Gielewskiej i Marcina Dzierżanowskiego. Miało to związek z wykorzystaniem potajemnie nagranych przez SB rozmów między nią a jej mężem przy tworzeniu publikacji.

Jest specjalistką w zakresie mleka kobiecego, która na co dzień związana jest z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Doczekała się czwórki dzieci.

