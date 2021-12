Życie bez seksu. Co się dzieje z ciałem, jak nie ma aktywności seksualnej?

Nie każdy z nas stworzony jest do tego, żeby podejmować aktywność seksualną. Szczególnie dla nas kobiet jest to maraton, a nie sprint. Uczymy się swojego ciała, poznajemy je i zwykle z wiekiem nasza przyjemność ze zbliżeń rośnie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli jakiś czas nie uprawiamy seksu, to powrót do niego może być stresujący. Co nie oznacza, że trzeba go uprawiać. Na to musi być zgoda i chęć.