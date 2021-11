Zaprosili do sypialni inną parę. Dziś chcą o tym zapomnieć

"Interesowały go moje stopy"

Justyna i Robert o pierwszym doświadczeniu seksu w czworokącie wolą zbytnio nie pamiętać. – Byliśmy bardzo rozczarowani, zwłaszcza ja – opowiada kobieta. – Pan z tej drugiej pary był znacznie bardziej zainteresowany oglądaniem swojej żony uprawiającej seks z moim mężem niż mną. A jeśli cokolwiek go we mnie w ogóle interesowało, to były to moje stopy, które pieścił i całował z dużym zaangażowaniem. To zajmowało mu całą uwagę i czas. Niestety ta para nie uprzedziła nas, że kobieta nie jest kompletnie zainteresowana igraszkami ze mną, choć wiedziała, że takie mam preferencje, a jej mąż jest fetyszystą stóp. Wyszedł tu nasz brak doświadczenia. Nie umieliśmy wypytać o wszystkie szczegóły, co w efekcie spowodowało, że byłam rozczarowana i zawiedziona. Czuliśmy się też oszukani, bo gdy mówiliśmy o tym, że zależy nam na wymianie partnerów, to ta para przekonywała nas, że jej także. W rzeczywistości okazało się to nieprawdą.