Postanowienia noworoczne? Tak, ale te dotyczące seksu!

Kochajmy się w nowym roku więcej na wesoło. Seks nie jest poważny, jest tu miejsce na odrobinę rubaszności, wygłupy, żartowanie i śmianie się. Perfekcja jest przereklamowana. Dajmy sobie prawo do tego, że nie wszystko musi być idealne. To, co najważniejsze, to wspólne spędzanie wieczoru w relaksujący, przyjemny i zabawny sposób. Wpadki nie są dowodem na to, że coś robimy źle, ale jedynie na to, że się staramy. A to już bardzo dużo. Erotyczne rozrywki to świetna okazja, żeby przestać przejmować się tym, co nam sączy do ucha ksiądz, konserwatywny polityk czy filmy porno i zamiast tego zacząć odkrywać, co sprawia, że my sami i nasi partnerzy oraz partnerki czujemy się dobrze.