Życie towarzyskie Kaliny Jędrusik budziło kontrowersje. "Należała do kobiet idących swoją drogą"

To, że Kalina zostanie gwiazdą, było oczywiste niemal dla wszystkich, którzy znali ją jako młodą dziewczynę. Charyzmatyczna i zdolna, świetnie tańczyła, miała talent wokalny i kochała występować na scenie. Przy tym jednak nigdy nie zaniedbywała nauki; ojciec zaszczepił w niej miłość do literatury i fascynację sztuką, uczył języków obcych, podkreślając, jak ważna jest odpowiednia edukacja. Równocześnie jednak miał dość lekkie podejście do kwestii "moralnych"; uważał, że nie należy się ograniczać w sferze uczuciowej i pojawiał się w towarzystwie coraz to nowych kobiet – zapewne od ojca Kalina nauczyła się tej bezpruderyjności i otwartości w kontaktach z płcią przeciwną.