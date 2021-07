Kalina Jędrusik. Uwodziła i gorszyła całą Polskę

Życie godne filmu

Jędrusik uwielbiała mężczyzn i nie stroniła od romansów, ale to Dygat był zawsze dla niej najważniejszy. To do niego wracała. "Przez dwadzieścia cztery lata byłam żoną Stanisława Dygata, człowieka kochającego wszystko, co piękne i doskonałe. Zazdroszczono nam naszej wielkiej miłości, ogromnej tolerancji, zrozumienia pewnych szaleństw w niektórych okresach życia" - mówiła po jego śmierci.