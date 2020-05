Największa seksbomba PRL. Skandaliczne życie Kaliny Jędrusik

Rodzina w cieniu

Kalina mówiła o ojcu: "Wybitny człowiek , taki renesansowy umysł. Interesowało go wiele spraw – biologia i filozofia, matematyka i literatura, muzyka klasyczna i jazz. Uczył mnie łaciny i włoskiego, francuskiego i angielskiego". Kalina była córką Zofii Kuklińskiej, drugiej żony Henryka. Co ciekawe, Zofia była siostrą zmarłej na chorobę nowotworową pierwszej małżonki Jędrusika.

Artystka posiadała starszą siostrę i młodszego o 28 lat brata przyrodniego, którym chętnie się chwaliła – bardzo ją to odmładzało. A na zmienić metrykę urodzenia próbowała kilka razy!

Narodziny seksbomby

Wbrew pozorom Kalina przez długi czas "prowadziła się dobrze". Mówi się, iż dziewictwo zachowała do ślubu. Wszystko jednak zmieniło się, gdy poznała starszego o 16 lat Stanisława Dygata, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli elity intelektualnej PRL. To on wykreował wizerunek młodej artystki.