Maria Dębska o otwartym związku Kaliny Jędrusik. "Szybko przestał być dla mnie szokujący"

"Spotkanie z energią seksualną Kaliny, tak swobodną, niewystudiowaną i bogatą, było dla mnie fascynujące i wyzwalające. My kobiety, często jesteśmy zawstydzane, od dziecka nam się mówi, że musimy nogi trzymać razem, uważać z dekoltami, zakrywać ramiona, itp. (…) Jakby Kalinie ktoś chciał ugruntować "cnoty niewieście", to by się mu roześmiała w nos. Gdyby żyła dzisiaj, pewnie bluzgałaby od rana do nocy na to, co próbuje się nam zafundować. Współczesne kobiety doskonale się odnajdują w biografii Kaliny, nie tylko te, które ją pamiętają, ale i dużo młodsze" – stwierdziła aktorka w wywiadzie dla "Twojego Stylu".