Żyją razem po rozwodzie. "Wróciłam do domu i przyłapałam go na seksie"

– Często jest to okazja do wzajemnego robienia sobie przykrości. Pomiędzy byłymi małżonkami zaczyna dochodzić do konfliktów. Spotkałem się w swojej praktyce z zamykaniem lodówki na kłódkę czy niedopuszczaniem eksmałżonka do wspólnych pomieszczeń takich jak kuchnia czy łazienka – tłumaczył mecenas Jerzy Grycz w rozmowie z WP Kobieta. Z jego doświadczenia częstą przeszkodą w wyprowadzce bywa wspólny kredyt. - Trzeba go spłacać, a nie bardzo są pieniądze na to, żeby jedna ze stron ten kredyt przejęła. W tych okolicznościach żadna ze stron nie chce się zgodzić na to, żeby się wyprowadzić.