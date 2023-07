Wyjechali na urlop ze znajomymi i ich dzieckiem. "Wszyscy żałowaliśmy"

- Wiadomo, kiedy studiowaliśmy, to były budżetowe wyjazdy, dużo imprezowania, alkoholu i siedzenie do rana. Często dołączali też do nas inni znajomi, chociażby na weekend. Wystarczyło przespać się na dostawce, na podłodze albo w namiocie na podwórku, ale nikomu to nie przeszkadzało.