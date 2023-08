Wzięły ślub po sezonie. "W rodzinie huczało od plotek"

Mimo to decyzja pary wywołała w rodzinie spore kontrowersje. - Zanim oficjalnie rozdaliśmy zaproszenia, wszyscy oczywiście wiedzieli już, kiedy się pobieramy. W rodzinie huczało od plotek i sceptycyzmu. Jedna z moich ciotek stwierdziła wręcz, że ślub w listopadzie to duże faux pas, ponieważ wtedy jest święto zmarłych i Dzień Niepodległości. Nie wiem, jaki to miało związek z naszym weselem - śmieje się. - Do tego oczywiście setki razy odpowiadaliśmy na pytania, czy nie boimy się kiepskiej pogody, ponurej atmosfery i brzydkich zdjęć. A my wiedzieliśmy, że, po pierwsze, najważniejszy dla nas jest sam ślub i zabawa z bliskimi, a po drugie – sami po prostu uwielbiamy taki klimat, nawet gdyby oznaczał ulewę albo mgłę. Ostatecznie zresztą świeciło piękne słońce i była typowa złota polska jesień.