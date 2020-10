WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 święto wszystkich świętychrodzinakonflikty Katarzyna Dobrzyńska 59 min. temu 1 Listopada za pasem. Do standardowych powodów kłótni dołącza następny Chociaż w założeniu jest to święto rodzinne, podczas którego mamy okazję odwiedzić ciocie, babcie i wujków, ale także bliskich, których już z nami nie ma, to w praktyce często wychodzi zupełnie inaczej niż zakładaliśmy. Do standardowej listy problemów dochodzi następny: czy wybrać się na cmentarz w czasach pandemii? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Święto Wszystkich Zmarłych - podłoże rodzinnych konfliktów (Getty Images) Święto, które z założenia miało być dniem refleksji, wspomnień i zadumy przybrało bardziej przaśny charakter. Przygotowania już ruszyły pełną parą, a głównymi tematami do rozmów jest ustalenie, kiedy najlepiej wybrać się, aby uporządkować nagrobki oraz jaki kolor chryzantem kupić w tym roku. Ze względu na panującą pandemię do tej listy dołączył kolejny fundamentalny problem: czy wybierać się na zatłoczone cmentarze w czasach, kiedy powinniśmy ograniczyć kontakty z innymi ludźmi. Wydatki na święta. Sprawdź, co zrobić, żeby nie zrujnować swojego budżetu "Bo ci się nie chce" Natalia nie ukrywa, że nigdy nie przepadała za tym świętem, a to za sprawą konfliktu, który rok w rok o tej porze wraca. – Historia stara jak świat. Moja babcia delikatnie mówiąc, denerwuje się na jego siostrę, która przez całe życie średnio przejmowała się jego losem, ale teraz co roku ostentacyjnie przyjeżdża na jego grób, żeby zapalić znicz – opisuje 24-latka. – Nie rozumiem, dlaczego to, co roku jest odgrzewne, ale kiedy muszę tego słuchać za każdym razem, to już mam po dziurki w nosie tej "atmosfery świąt"- dodaje. Do tej rodzinnej sielanki dołączył spór, czy to dobra decyzja, aby w obecnej sytuacji wybrać się na cmentarz. – Już pomijam dyskusje na temat wyboru zniczy, kiedy należy jechać, posprzątać nagrobek albo jakie kwiaty kupić, to zaczęły się kłótnie czy to dobry pomysł. Powiedziałam mojej babci jasno, że nie chcę, aby szła na cmentarz, gdzie będzie mnóstwo ludzi i narażała swoje zdrowie, jednak do niej to kompletnie nie trafia. Całą troskę o jej życie, sprowadziła do mojej niechęci do tego święta. Uważa, że pandemię traktuje jako wymówkę i nijak nie mogę jej tego wytłumaczyć. "Bo ci się nie chce", to jedyny argument, który przytacza – kończy dziewczyna. Socjolog Krzysztof Wielecki przypomina, że święta to wyjątkowy czas, w którym mamy okazję zwolnić i napawać się bliskimi, co może mieć różne skutki. – Można tu przywołać taki syndrom "dnia siódmego", kiedy to ludzie nie wytrzymują ze sobą urlopu bądź jak w tym przypadku świąt. To bierze się z dwóch przyczyn. Jedna z nich jest taka, że żyjemy bardzo intensywnie często w nerwowych warunkach, ale to nas trzyma w ryzach. Tymczasem, kiedy znajdujemy się w gronie rodziny, czujemy, że możemy się odprężyć, nie musimy się tak pilnować i trzymać się obranej "zawodowej maski". I wtedy odreagowujemy te wszystkie bodźce, a najłatwiej, niestety, to zrobić na bliskich. Warto pamiętać, że to często nie wynika ze złośliwości, ale właśnie z tego rozluźnienia. Druga zależność może być taka, że zmieniamy w pewnym sensie tryb życia. To znaczy, na co dzień biegniemy w naszym kołowrotu, gdzie nie mamy czasu zastanawiać się nad głębszymi uczuciami. Kiedy nagle to się zmienia, to jesteśmy oszołomieni, rozdrażnieni – tłumaczy specjalista. – Często takie rozdrapywanie ran może wynikać również z tego, że zwyczajnie nie mamy sobie nic do powiedzenia. Jeśli nie mamy rzeczy, które nas łączą, to wyszukujemy różnych punktów zaczepiania – dodaje. "A u spowiedzi byłaś?" Chociaż cmentarze nie będą zamknięte 1 listopada, jak to miało miejsce na początku pandemii, to nadal obowiązują na nim ograniczenia. Głos w sprawie zabrało również Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe, które wystosowało apel, w którym prosi o, by zrezygnować w tym roku z masowego odwiedzania nagrobków. "Nasze Stowarzyszenie apeluje do państwa, by, kto tylko może, a zwłaszcza osoby w podeszłym wieku, nie narażać się na przebywanie w tłumie obcych osób! Uprzątnijmy groby, zapalmy znicze w tygodniu poprzedzającym Święto Zmarłych lub tuż po tej dacie. Zróbcie wszystko, aby w przyszłym roku w dniu 1 listopada móc odwiedzić groby, abyście to wy odwiedzali groby bliskich, a nie wasze groby były odwiedzane!" – czytamy w komunikacie. Apel Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego do serca wzięła sobie mama Justyny, która w tym tygodniu już kilkakrotnie dzwoniła do córki, by zapytać, czy aby na pewno pamięta o zbliżających się świętach. – Mieszkam ponad 200 kilometrów od rodzinnego domu. Moja mama ciągle dzwoni z pretensjami, że pomniki są nadal nie umyte, a święto tuż tuż. Wypomina, że sąsiadka już ma zamówioną wiązankę, a pani z grobu obok ma już wszystko zrobione. Moje argumenty, że pracuję i mam zajęcia na studiach nie działają. Każde to przypomnienie kończy się obrażeniem i wypomnieniem, że nie interesuje się obowiązkami, a ona wszystko musi zrobić sama, chociaż mogłaby poprosić o pomoc któregoś z moich braci – naświetla dziewczyna. – Nie wspomnę już o przypomnieniach, że koniecznie muszę iść do spowiedzi, bo nie wyobraża sobie, żebym nie poszła do komunii i cała rodzina wytykałby to palcami – dodaje 20-latka. "Ciocia z Norwegii" Gabrysia Święto Zmarłych lubi. Chętnie wraca do rodzinnego domu, by przy tej okazji zobaczyć się z najbliższymi. Chociaż cieszy się na ten dzień, to nie twierdzi, że u niej obywa się bez rodzinnych przepychanek. – Moją ulubioną historią, która jest odgrzewana co roku przy tej okazji, jest wypominanie majątku – zaczyna. 22-latka co roku w atmosferze zadumy słucha o tym, że jej ciocia Alina nie może wybaczyć swojej siostrze Renacie, że ta dostała większą część pieniędzy w spadku po ich rodzicach. – Mogę już z pamięci cytować teksty, które moja ciocia co roku powtarza nad grobem dziadków. "A kogo brakuje? Reni. Jak zawsze. Pozgarniała wszystko, wyjechała do Norwegii i ma w nosie. A kto groby posprząta? A no ja, bo na miejscu jestem" – przytacza. – Cudowna rodzinna atmosfera – śmieje się. – Chociaż w tym roku mama rzuciła propozycją, żeby na cmentarze jechać albo rano, albo wieczorem tak, żeby nie pchać się w te tłumy. Szczerze mówiąc, to nie spodobał mi się ten pomysł. Nie dlatego, że bagatelizuje pandemię albo zagrożenie zdrowia mojej rodziny, ale nie chciałabym przepuścić tego jarmarku, który co roku odgrywa się na cmentarzach. Przechadzanie się między grobami, jak po wybiegu. Liczenie na głos, ile zniczy jest na poszczególnych nagrobkach, albo przechwalanie się, ile kto wydał na wiązankę w tym roku. Przecież to kwintesencja tego dnia. Mam wrażenie, że już dawno zapomnieliśmy, na czym to święto naprawdę powinno wyglądać – kończy. Socjolog Krzysztof Wielecki zaznacza, że wspominanie osoby, której już z nami nie ma, może nieść ze sobą różne konsekwencje. Czasem przywołuje dobre momenty, a czasem rozgrzebuje stare spory. – Często przypominają nam się takie sprawy przyziemne. Pamiętajmy, że jeśli kogoś już z nami nie ma, to pewnie coś po sobie zostawił. Czasem konflikt mogą toczyć się o stary wazon, a czasem o naprawdę duże pieniądze, a taka atmosfera dawnych czasów sprzyja takim tematom. Pamiętajmy, że ta osoba, która już odeszła nie zawsze nas łączyła, ale również mogła dzielić – zaznacza specjalista. Socjolog zauważa również, że święto Wszystkich Świętych nie ma wyznaczonego rytmu, ani zbyt wielu obrzędów. To różni je od świąt, chociażby Bożego narodzenia, gdzie każdy zna swoją rolę. Wbrew pozorom to również może być punktem zapalnym. – Te "większe" święta mają również inną atmosferę, bardziej myślimy o wybaczaniu i godzeniu się, dlatego częściej umiemy się powstrzymać. Mamy w głowie myśl, że na przykład za chwilę będziemy dzielić się opłatkiem, więc bez sensu jest się teraz kłócić. Przy okazji Wszystkich Świętych takiego "wentyla bezpieczeństwa" nie ma. Do tego w niektórych przypadkach również dochodzi alkohol. Wtedy jeszcze bardziej ludzie mogą stać się konfliktowi i agresywni, bo mocniej odczuwają poczucie krzywdy – mówi. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? 