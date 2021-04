13-latka pożegnała Krzysztofa Krawczyka. Wzruszający hołd dla artysty

Jak informuje expressilustrowany.pl, 13-letnia Amelia Skalska z Wielkopolski przyjechała do Grotnik pod Łodzią, aby złożyć artyście hołd osobiście. Dziewczynce z Sompolna towarzyszył ojciec Mariusz, który pomógł jej zaaranżować dwie piosenki, którymi chciała pożegnać artystę. 13-latka, na co dzień jest uczennicą szkoły muzycznej, w ramach hołdu zagrała na skrzypcach: "To, co dał nam świat" z repertuaru Krzysztofa Krawczyka i pieśń religijną "Barkę".