14 tys. za przygotowanie dzieci do komunii? Rodzice z tej parafii mogli być w szoku

Choć teoretycznie nie jest to obowiązkiem, w praktyce co roku wielu rodziców porywa się na ten gest. W ramach podziękowania za przygotowanie dzieci do pierwszej komunii dorośli składają na ręce księży kopertę z "darem" na rzecz parafii. Coraz częściej słyszy się jednak o buncie w tej sprawie. "Stawki" za komunijne przygotowania przestają być na każdą kieszeń.