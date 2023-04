Wyprawiła alternatywną komunię. Z rodziny męża nie przyszedł nikt

Zwraca jednak uwagę na drugą stronę medalu. - Organizacja przyjęcia tylko po to, by nie "odstawać", może pozbawić rodzinę rozmowy z dzieckiem o wartościach, na przykład o tym, dlaczego zdecydowaliśmy się nie wysyłać go do komunii. Wystawna impreza może być także związana z "wychowaniem dziecka do życia w kapitalizmie" i wzmacnianiem przywiązania do dóbr materialnych oraz uzależniania od nich swojego samopoczucia - zauważa Szelagowska-Mironiuk.