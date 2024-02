15-latka i tabletka "dzień po". Ginekolog: rodzice mogą się buntować

Na pytanie o to, co sądzi w takim razie o przedłużeniu dopuszczalnego prawem wieku inicjacji seksualnej do 16. lub 17. roku życia, odpowiada: - Myślę, że powinno zostać tak, jak jest. Trudno karać dzieci za to, że już uprawiają seks. Rodzice mogą się buntować, ale on był, jest i będzie.