16-latek rzucił się w ramiona Meghan Markle. Później napisał list z przeprosinami do księcia Harry'ego

Aker Okoye chłopiec, który przytulił Meghan Markle podczas wizyty w jego szkole, napisał list do księcia Harry'ego z przeprosinami.

Meghan Markle 6 marca odwiedziła The Robert Clack Upper School w Dagenham. To właśnie wtedy zaprosiła na scenę "odważnego, młodego mężczyznę", który miał opowiedzieć o Międzynarodowym Dniu Kobiet.

Bez wahania, na przemówienie, wszedł 16-latek, który od razu rzucił się w ramiona księżnej. "To był najlepszy dzień w moim życiu" – powiedział później portalowi "The Sun". Chłopiec ma nadzieję, że książę Harry ma podobne nastawienie, jak jego żona i nie przejął się tym, że to emocje wzięły górę.

Aker Okoye przeprasza księcia Harry'ego

Mimo wszystko nastolatek postanowił napisać list z oficjalnymi przeprosinami do księcia. "Drodzy Harry i Meghan, Harry, mam nadzieję, że nie masz mi za złe tego listu. Mam nadzieję, że nie przeszkadza ci to, że przytuliłem twoją żonę. Przytłoczyło mnie i zszokowało to, że pojawiła się w mojej szkole. To była niezwykła przyjemność móc przed nią przemawiać. Jest prawdziwą inspiracją" – wyjaśniał w liście i życzył parze królewskiej powodzenia w przyszłości.