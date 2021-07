20 lat temu wystąpiła w "Big Brotherze". Niesamowite, czym zajmuje się dzisiaj

Jest bardzo dużo zapytań o "Big Brothera", ale zawsze odpowiadam, że to było 20 lat temu. Ja już dawno poszłam do przodu i staram się nie żyć wspomnieniami. To, co było kiedyś, skończyło się, minęło. Poza tym nie najlepiej wspominam ten program, bo on radykalnie zmienił moje życie. Niby się tego spodziewałam, ale ostatecznie przeżyłam szok. Straciłam wszystko, co osiągnęłam do tej pory, musiałam zacząć od nowa w innym mieście, w innym miejscu. Dla wielu osób było niezrozumiałe, dlaczego mnie to nie cieszyło. A ja musiałam pozamykać interesy, oddać mieszkanie, przeprowadzić się.