Agnieszka Małgorzata Adamska 4 godziny temu 2020 rok w Teatrze Polonia i Och-Teatrze. Co warto zobaczyć? Tegoroczne propozycje repertuarowe obu scen Krystyny Jandy zaskakują swoją różnorodnością. Wśród premier pojawią się zarówno refleksyjne dramaty, pogodne komedie, jak i przezabawne farsy, a w każdym z tytułów zobaczymy plejadę wspaniałych aktorów. Przedstawiamy artystyczny kalendarz Och-Teatru i Teatru Polonia na 2020 r. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Krystyna Janda zapytana o zmiany repertuarowe obu scen, zapewnia, że wielkich rewolucji nie będzie. – Mamy tak różne tematy, reżyserów i gatunki, że generalnych zmian nie ma co wprowadzać, bo i tak każda premiera będzie zaskoczeniem i nowością, o tym jestem przekonana. Ja sama będę reżyserować i, mam nadzieję, zrobię dwie nowe role. Trzeba jednak przyznać, że w repertuarach obu scen dawno nie było tak wielu ciekawych propozycji, które trafiłyby w gust nawet najbardziej wybrednego widza. Zadowoleni będą i miłośnicy klasyki, i widzowie preferujący współczesne sztuki. Będzie dużo śmiechu i równie wiele wzruszeń, a to wszystko przy udziale wspaniałych twórców i wyśmienitej obsady. Zachwyć się "Próbami", rozbujaj na "Huśtawce" Materiały prasowe Podziel się Sezon 2019/2020 w Polonii i Och-Teatrze rozpoczęły dwa bardzo udane spektakle. Scena przy Marszałkowskiej przywitała widzów po wakacjach premierą "Prób" Bogusława Schaeffera w reż. Mikołaja Grabowskiego. Z kolei na scenie Och-Teatru rozbrzmiała feerią dźwięków muzyczna "Huśtawka". Adaptację słynnego dramatu Williama Gibsona w reż. Anny Sroki-Hryń docenią nie tylko miłośnicy musicali, także amatorzy przejmujących dramatów. Spektakl ma w sobie psychologiczną głębię i wyraziste postaci, od których trudno oderwać wzrok. Zwieńczeniem udanego otwarcia był piękny, wzruszający monodram Rafała Mohra – "Wszystko, co najlepsze". To jednak nie koniec teatralnych atrakcji, jakie oferują swoim widzom teatry prowadzone przez Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. Patrząc na zapowiedzi kolejnych premier, można przypuszczać, że wszystko, co najlepsze w tym sezonie, wciąż jeszcze przed nami. *Mrożek: reaktywacja * Materiały prasowe Podziel się 17 stycznia na Dużej Scenie Teatru Polonia odbędzie się premiera spektaklu "Policja. Noc zatracenia" na podstawie dramatu Sławomira Mrożka i tekstu Andrzeja Saramonowicza, napisanego specjalnie na potrzeby spektaklu. Sztuka jest próbą konfrontacji słynnego utworu mistrza absurdu ze współczesną rzeczywistością. Reżyserii podjął się również Andrzej Saramonowicz, a na scenie zobaczymy Katarzynę Kwiatkowską oraz aktorów Teatru Montownia: Marcina Perchucia, Rafała Rutkowskiego i Macieja Wierzbickiego.

– Utwór „Policja” z 1958 r. jeszcze do niedawna mógł się wydawać pięknym, pełnym humoru tekstem napisanym wspaniałą polszczyzną, ale jednak troszeczkę démodé. Bieżąca sytuacja społeczna i polityczna w Polsce sprawiła, że dramat Mrożka stał się znów zaskakująco aktualny, a jego treść sprawia wrażenie, jakby była napisana dzisiaj – przekonuje reżyser tego spektaklu, Andrzej Saramonowicz. Zakochaj się w "Lily", pośmiej się z "Oszustów" Materiały prasowe Podziel się 23 lutego na scenie Och-Teatru pojawi się "Lily", zabawna komedia z wątkiem kryminalnym w tle. W tytułowej roli zobaczymy Krystynę Jandę, która także reżyseruje tę sztukę. – Zwłoki wędrują same, znikają, mordercę chce znaleźć Piotr Machalica, przeszkadzam mu w tym ja, czyli tytułowa, nieznośna Lily. Oprócz nas w obsadzie wystąpią: Agnieszka Krukówna, Magdalena Lamparska, Magdalena Smalara, panowie Mateusz Damięcki, Grzegorz Daukszewicz, Mirosław Haniszewski/Krzysztof Stelmaszyk – opowiada reżyserka. Z kolei 19 marca w Och-Teatrze czeka nas premiera "Oszustów" Michaela Jacobsa w reż. Jana Englerta. To komedia bazująca na intrydze i sieci małych kłamstw między dwoma małżeństwami i ich nastoletnimi dziećmi. Znamy już pełna obsadę spektaklu. Na scenie zagrają: Michalina Łabacz, Gabriela Muskała, Beata Ścibakówna, Piotr Grabowski, Filip Pławiak i Zbigniew Zamachowski. Zobacz , jak gang "Cwaniar" opanowuje Warszawę Materiały prasowe Podziel się Na początku kwietnia na Dużej Scenie Teatru Polonia pojawią się "Cwaniary", spektakl na motywach słynnej książki Sylwii Chutnik w adaptacji Marty Konarzewskiej i Agnieszki Glińskiej. To opowieść o kobiecym gangu i losach tworzących go czterech bohaterek z różnych środowisk.

–Postaci łączy kobieca więź ponad podziałami i potrzeba naprawiana świata, a właściwie Warszawy, bo lokalność jest ogromną siłą tej powieści – zdradza Agnieszka Glińska. – Od 2012 r., kiedy powstała książka Sylwii Chutnik, rzeczywistość się nieco zmieniła. Ta powieść miała w sobie taką siłę doraźności, ale jednak takie wydarzenia, jak Czarny Protest, afery warszawskie związane z zawłaszczeniami kamienic, znajdą odzwierciedlenie w tej adaptacji – zapowiada reżyserka. Wakacje ze sztuką oraz teatralna jesień Materiały prasowe Podziel się Jak obie sceny zakończą teatralny sezon? Krystyna Janda zdradza plany repertuarowe na ostatnie tygodnie przed wakacyjną przerwą.

– W maju w Teatrze Polonia odbędzie się premiera spektaklu "Minetti. Portret artysty z czasów starości" w reż. Andrzeja Domalika z udziałem m.in. Jana Peszka, a w czerwcu w Och-Teatrze wystawimy "Wspólnotę mieszkaniową", czeską satyrę społeczną, do przejrzenia się dla polskiej widowni – zachęca Janda, która reżyseruje tan spektakl. Sceny Och-u i Polonii nie zwalniają tempa także w wakacje. Krystyna Janda zdradza, co szykuje dla swoich widzów po zakończeniu obecnego sezonu i jakie nowości pojawią się w obu teatrach jesienią. – Latem może uda nam się wyprodukować nowy spektakl na Plac Konstytucji i na scenę Och-Grójecka 65. Marzę o klasyce na ulicy, o kostiumie stylowym. Jesienią tekst Jarosława Mikołajewskiego "Aleja Zasłużonych" w Och-Teatrze i jeden z tekstów Fredry w Teatrze Polonia, a na koniec roku tekst pana Andrzeja Kondratiuka w reżyserii Piotra Ratajczaka. Jak widać, jest to wachlarz szeroko rozłożony, coś dla każdego, plejada nazwisk i reżyserów, wiele pomysłów. I klasyka, i współczesność, kilka tekstów prapremierowych – przekonuje aktorka. Informacje o bieżącym repertuarze znajdziesz na teatrpolonia.pl i na ochteatr.com.pl