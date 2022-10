24 godziny w kombinezonie. Modnie, ale nie zawsze zdrowo

Często słyszy się, że w codziennych okolicznościach jest dość niepraktyczny. A mówiąc dokładnie – w toalecie jego pozbycie się zajmuje nam kilka dodatkowych minut. Podobno przez dyskomfort dłuższego rozbierania, kobiety ubrane w kombinezon rzadziej korzystają z toalety, co niekorzystnie wpływa na ich zdrowie. To także wyjątkowe wyzwanie podczas festiwalu czy podróży, kiedy jedynym miejscem na załatwienie swoich potrzeb jest plener. Częste przetrzymywanie moczu grozi infekcją pęcherza i dróg moczowych, a także chorobami nerek. Wiąże się to z bólem oraz ciągłym parciem na mocz, a w konsekwencji - utratą kontroli.