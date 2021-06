Alternatywa dla sukienki. W tych kombinezonach poczujesz się naprawdę dobrze

Kombinezon jest niedoceniana częścią garderoby Polek w porównaniu np. do tego, jak chętnie wybierają go kobiety w innych krajach. Powodów jest kilka. Po pierwsze i najważniejsze - to ubranie, którego zarówno góra i dół musi pasować do sylwetki, rozmiary, proporcji ciała, co wymaga znalezienie odpowiedniego modelu i przymiarek. Bez tego bywa, że wygląda dziwacznie, góra albo dół są za luźne, czy też za ciasne, a całość wygląda co najmniej dziwnie.