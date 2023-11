2500 zł na zakup laptopa dla nauczyciela

Bon na zakup laptopa dla nauczyciela – co to jest?

Bony dla nauczyciela są wsparciem finansowym, które może być wykorzystane na zakup nowego laptopa do pracy. Program finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Cyfryzacji. Bon jest udzielany jednorazowo i nie podlega wymianie na gotówkę. Dofinansowanie może być wykorzystane do końca 2025 roku. To znakomita okazja, aby wymienić sprzęt na nowy! Z dofinansowania mogą skorzystać nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni wymienieni w regulaminie programu opublikowanym na stronach rządowych.

Jakiego laptopa można kupić w ramach programu?

W regulaminie znalazły się bardzo szczegółowe zapisy dotyczące laptopów, które mogą być kupione przy wykorzystaniu bonu. Aby ułatwić proces zakupu, w sklepie internetowym Media Expert przygotowano specjalną ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone przez ustawodawcę.

Co istotne, jeśli interesuje Cię laptop droższy, niż 2500 złotych, możesz dokonać dopłaty z własnych środków lub skorzystać z oferty rat 0%. Możliwy jest także zakup tańszego modelu, ale wtedy niewykorzystana kwota przepada.

Jak wykorzystać bon? Aż trzy możliwości!

Okazuje się to bardzo proste! W Media Expert dostępne są trzy sposoby na realizację bonu. Pierwszy pozwala zamówić laptopa online z dostawą. Wybierz sprzęt, a następnie zrealizuj zamówienie. Wybierz jedną z dostępnych metod dostawy: Kurier, Paczkomat lub Odbiór w sklepie (płatność online). Następnie zaznacz płatność Bonem. Przygotuj numer Bonu, a w ciągu 24 godzin zadzwoni do Ciebie nasz konsultant, który pomoże w dokończeniu zakupu.

Drugi sposób wiąże się z wizytą w jednym z 500 sklepów stacjonarnych naszej sieci. Wybierz laptopa, a następnie udaj się do elektromarketu Media Expert lub zamów sprzęt za pośrednictwem mediaexpert.pl, wybierając metodę dostawy "Odbiór w sklepie (płatność w sklepie)" lub "Odbiór" w sklepie za godzinę" i zaznacz płatność Bonem. Przed odebraniem swojego zamówienia, przygotuj numer Bonu, który należy przekazać sprzedawcy.

Trzecie rozwiązanie pozwala zamówić sprzęt za pośrednictwem telefonu. Wybierz laptopa z oferty i przygotuj numer Bonu. Następnie zadzwoń na infolinię 756 756 753, a specjaliści pomogą w realizacji zamówienia krok, po kroku. Możesz wtedy wybrać dogodną formę dostawy laptopa. Prawda, że proste?

Dlaczego warto wykorzystać bon właśnie w Media Expert?

Powodów jest co najmniej kilka. Najważniejszym może okazać się specjalna promocja, która pozwala wybrać prezent o wartości do 600 zł, płacąc za niego jedynie złotówkę! To specjalna okazja dla osób, które zrealizują bon na laptopa w sieci Media Expert.

Ważną korzyścią na pewno jest także nieskomplikowany i szybki proces realizacji zamówienia. Proces potrwa nie dłużej, niż 15 minut. Ponadto, laptopy dostępne w ofercie dedykowanej realizacji bonu są objęte 3-letnią gwarancją producenta w systemie Door do Door. Okres ten może być przedłużony nawet do pięciu lat. Ewentualną dopłatę do droższego laptopa możesz rozłożyć w formie rat 0%, nie ponosząc dodatkowych, ukrytych kosztów. Co więcej, dostępny jest specjalny rabat w wysokości 20% na następne zakupy akcesoriów komputerowych Mad Dog. Możesz także zlecić konfigurację urządzenia w sklepie stacjonarnym, gdzie nasi specjaliści mogą między innymi zainstalować oprogramowanie antywirusowe. Dodaliśmy specjalny pakiet usług DLA NAUCZYCIELA, który objęto promocją. Kosztuje on tylko 1 zł! W jego skład wchodzi:

KONFIGURACJA

Pierwsze uruchomienie systemu - ustawienia podstawowe

Instalacja sterowników znajdujących się w zestawie dostarczonym przez producenta

Aktualizacja systemu do najnowszej wersji

Instalacja pakietu biurowego (office) zakupionego wraz z urządzeniem

WSPARCIE IT

Wykonanie podstawowej diagnostyki (skanowanie antywirusem jeśli został zakupiony

Rozbudowa nowego urządzenia o podzespoły zakupione w sklepie

Przywrócenie komputera do ustawień fabrycznych

Parowanie i konfiguracja z peryferiami (klawiatura, mysz, pad, drukarka)

Co ważne, kupując laptopa w Media Expert, masz także gwarancję, że każdy laptop dostępny w ramach dedykowanej oferty, spełnia wszystkie kryteria wymagane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

