3 modne stylizacje z botkami, które będziemy nosić tej jesieni Stylowe botki to must have w kobiecej garderobie na drugą połowę roku. Jak je nosić jesienią? Zobacz 3 najciekawsze, modne stylizacje z botkami, którymi warto zainspirować się w tym sezonie! Stylizacje z botkami są wprost idealne na jesienne chłody. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Modne botki na jesień – z czym je nosić? Na wybiegach królują co roku w najróżniejszych wersjach – od klasycznych botków na słupku, przez te w animal printy, aż po modne w tym sezonie Chelsea Boots, czyli botki na niewielkiej platformie. Skórzane, zamszowe czy z eko-skóry – każde sprawdzą się w chłodniejsze dni, nie tylko jako praktyczne rozwiązanie na niepogodę, ale też stylowe uzupełnienie kobiecych outfitów. Zastanawiasz się, jak nosić botki tej jesieni? Odpowiadamy: z pomysłem! Nawet klasyczne elementy garderoby takie, jak jeansy, trencz czy cygaretki, możemy wystylizować w niebanalny sposób. A oryginalność jest teraz w cenie. Świetnie sprawdzą się ciepłe stylizacje z botkami i swetrami, najlepiej tymi w unikatowych kolorach, z ciekawymi splotami. Strzałem w dziesiątkę będzie połączenie botków z sukienką boho, np. etniczny wzór. A jeśli lubisz nutę sportowej ekstrawagancji w streetwearowych outfitach, noś kowbojki do bluzy z kapturem, midi spódnicy i lekkiej kurtki puchówki. Z czym jeszcze łączyć botki jesienią? Sprawdź 3 najciekawsze propozycje! Botki + sukienka – jedna baza, wiele stylizacji Wysokie botki na słupku w tym sezonie nosimy od świtu do zmierzchu z ulubionymi sukienkami. Rano stworzą idealny look do pracy – ze szmizjerką midi, płaszczem i wizytową torbą. A wieczorem zagrają ze skórzaną sukienką mini albo dopasowaną tubą z dzianiny i ramoneską. Patent na nieoczywisty zestaw z sukienką i botkami? Maxi! Długie kreacje w stylu casual zdają egzamin nie tylko latem. Jesienią wyglądają stylowo w towarzystwie lakierowanych kowbojek i krótkiej, skórzanej kurtki. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Botki w jesiennej stylizacji vintage Modne kowbojki, workery albo botki na szpilce (wszystkie znajdziesz wśród botków damskich na allani.pl) noś do klasyków w stylu vintage! Idealny look na chłodne dni stworzą z ponadczasowym, beżowym trenczem i spranymi, błękitnymi jeansami w stylu lat 90.! Taki modowy set możesz uzupełnić cienkim golfem z prążkowanej dzianiny, wiktoriańską koszulą z koronką pod szyją czy tradycyjną, białą koszulą oversize. Szyku dodadzą akcesoria: modny pasek z ozdobną klamrą w talii, duża, skórzana torba noszona w dłoni, zamiast pod pachą, beret w paryskim klimacie i okulary w szylkretowych oprawkach. To oryginalna wersja zwykłej stylizacji z jeansami, swetrem i botkami, którą zdecydowanie warto nosić tej jesieni! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Elegancka stylizacja z botkami na jesień Wolisz sprawdzone, klasyczne kroje? Postaw na stylizację botków z cygaretkami i koszulą, ale baw się printami i kolorami! Botki w wężowy wzór dodadzą charakteru prostym zestawom w typowo jesiennych kolorach. Te w panterką sprawdzą się z czernią i brązem. A te jednolite, np. w lakierowanej wersji, możesz dodać do eleganckich spodni w nietypowym kolorze, jak fuksja czy czerwień i koszuli w oryginalny wzór. Tego typu outfity z botkami najlepiej uzupełni prosty, wełniany płaszcz idealny na niepogodę. Wybierz ten z dobrym składem w ładnym uniwersalnym odcieniu beżu lub szarości! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl