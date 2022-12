4 sprawdzone prezenty kosmetyczne. To zawsze strzał w 10!

Paletka nude do makijażu

Bez względu na to, czy adresatka prezentu jest fanką makeupu czy nie, paletka do makijażu z podstawowymi kolorami na pewno się przyda. W paletce Bohema, Glam Shop spośród 10 kolorów nie znajdziesz takiego, który mógłby być uważany za nieprzydatny i niepasujący. Są trzy połyskujące kolory na większe wyjścia, ciemniejsze idealne do tzw. przydymionego oka i odcienie brązów w sam raz na każdy dzień, na każdą okazję i do każdego typu urody.