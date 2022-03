5 największych trendów na wiosnę. Ubrania i dodatki must-have

To, co modne w sezonie wiosna/lato 2022 można opisać jednym słowem – kolor. To klucz do sezonowych trendów. Im więcej koloru, tym lepiej. Przebija się on zarówno w dodatkach (torebkach, butach), jak i ubraniach – nie brakuje go nawet w dżinsach. Jest intensywny, soczysty i jest go dużo. Dlatego też zestawiamy ze sobą różne kolory, nie zwracając uwagi na to, że kiedyś "nie wypadało" nosić różu z czerwienią, czy brązu z granatem. W tym sezonie nie ma kolorystycznych zasad! A właściwie jest jedna – żeby wszystkie zasady łamać.