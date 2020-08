WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Artykuł Sponsorowany 3 godziny temu 5 nieoczywistych zalet mleka mamy – karmienie piersią się opłaca! Eksperci rekomendują, aby dążyć do wyłącznego karmienia piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia niemowlęcia i kontynuować ten sposób żywienia tak długo, jak potrzebuje tego mama oraz maluch. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – bo mleko mamy to najlepszy pokarm, jaki kobieta może dać swojemu dziecku! Poznaj 5 nieoczywistych zalet tego cudu natury. Dowiedz się też, co zrobić, jeśli z uzasadnionych powodów musisz przestać karmić piersią. 1. Jest go zawsze tyle, ile trzeba Im więcej niemowlę zje, tym więcej w piersiach kobiety pojawi się mleka![1] Laktacja działa precyzyjnie – pokarm mamy dopasowuje się do potrzeb żywieniowych małego dziecka na każdym etapie jego rozwoju. **Dostarcza niezbędną energię i składniki odżywcze, a jego skład zależy m.in. od etapu laktacji, fazy pojedynczego karmienia czy czasu karmienia. Zawartość poszczególnych składników różni się nawet w zależności od pory dnia i nocy! 2. Zaspokaja pragnienie dziecka W okresie wyłącznego karmienia piersią nie ma potrzeby dopajania dziecka wodą. Dlaczego? Jest ona głównym składnikiem kobiecego pokarmu. Podczas karmienia mleko mamy ma za zadanie w pierwszej kolejności ugasić pragnienie, a dopiero później zaspokoić głód. To dlatego im dłużej dziecko ssie pierś, tym bardziej kaloryczny staje się pokarm[2]. 3. Nie tylko odżywia Znajduje się w nim około 40 różnych substancji zapachowych. Dzięki temu dziecko może odróżnić mleko mamy od mleka innej kobiety nawet po samym zapachu! Podczas karmienia niemowlę poznaje również smaki posiłków, jakie spożywa mama. Może to przyczynić się do lepszej akceptacji nowych smaków na etapie rozszerzania diety malucha. 4. Buduje tarczę ochronną Szczególnie bogate w składniki wspierające odporność dziecka oraz tzw. naturalne szczepionki jest mleko w pierwszych dniach po porodzie, czyli siara. Ważny jest pierwszy kontakt mamy z dzieckiem („skóra do skóry") oraz pierwsze karmienie, które powinno się odbyć do 2 godzin po porodzie. Mleko mamy działa wtedy niczym tarcza ochronna. Zawarte w nim cenne składniki zmniejszają ryzyko wystąpienia u dziecka m.in. chorób układu oddechowego. Mleko, dzięki zawartości immunoglobuliny IgA oraz laktoferyny, wspiera też rozwój układu odpornościowego maluszka[3]. 5. Dzięki swojej kompozycji składników jest wzorcem do naśladowania Mleko każdej mamy posiada w swym składzie wszystkie składniki (poza odpowiednimi ilościami witamin D i K, które należy dodatkowo suplementować po konsultacji z lekarzem), kluczowe dla harmonijnego rozwoju niemowlęcia. W pokarmie kobiecym znajdują się m.in.: • unikalne składniki – w tym przeciwciała, hormony czy enzymy;

• nukleotydy – niezbędny element wielu procesów metabolicznych. Stymulują one produkcję przeciwciał i zwiększają aktywność komórek walczących z drobnoustrojami;

• składniki mineralne i witaminy – wspierające m.in. harmonijny rozwój, funkcjonowanie organów oraz budowę zębów i kości dziecka[4];

• oligosacharydy – w pokarmie matki występuje ponad 1000 różnych krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów w stosunku 9:1, które tworzą aż około 200 różnych struktur[5];

• tłuszcze – czyli główne źródło energii. Wśród nich wyróżnia się długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe, ważne dla rozwoju mózgu i wzroku;

• węglowodany – pokarm kobiety zawiera głównie laktozę, czyli cukier mleczny, główny stały składnik mleka kobiecego. Jeśli mama z uzasadnionych powodów nie może karmić piersią, dla wspierania prawidłowego rozwoju dziecka powinna wybrać odpowiednie mleko następne (a decyzję o zmianie sposobu żywienia dziecka należy wcześniej skonsultować z pediatrą). Ponadto przed wyborem mleka modyfikowanego mama powinna zwrócić uwagę na kompozycję składników w produkcie. O tym bowiem, czy dane mleko modyfikowane ma skład bliski pokarmowi kobiecemu, nie świadczy jeden składnik, a właśnie cała ich kompozycja. Naukowcy Nutricia już od ponad 40 lat prowadzą badania nad składem mleka kobiecego, dzięki którym wiedzą, że stanowi ono jedyną w swoim rodzaju kompozycję składników, która ma wyjątkowo dobroczynny wpływ na organizm dziecka. Między innymi dlatego powstało mleko następne Bebilon 2 – kompletna kompozycja, zawierająca także składniki naturalnie występujące w mleku matki[6]. To dzięki temu produkt ten dostarcza dziecku wiele korzyści, m.in. wspiera prawidłowy rozwój, w tym funkcjonowanie układu odpornościowego oraz rozwój funkcji poznawczych. W jego skład wchodzi m.in. unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS w stosunku 9:1, które odwzorowują kompozycję krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów mleka matki, kwas DHA dla rozwoju mózgu, witaminy A, C i D dla wsparcia odporności oraz jod i żelazo dla rozwoju poznawczego[7]. Jest to również mleko modyfikowane najczęściej rekomendowane przez pediatrów w Polsce[8]. Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza. [1] Poradnik karmienia piersią według zaleceń Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Warszawa 2016 rok. [2] Ibidem. [3] Mikulska A., Szajewska H., Horvath A., Rachtan-Janicka J., Poradnik karmienia piersią według zaleceń Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, s.27. [4] Ballard O, Morrow AL. Human milk composition: nutrients and bioactive factors. Pediatr Clin North Am. 2013;60(1): 49-74. [5] Moukarzel S, Bode L. Human milk oligosaccharides and the preterm infant: a journey in sickness and in health. Clin perinatol. 2017;44(1):193-207. [6] Kompletna kompozycja Bebilon 2 zgodna z przepisami prawa zawiera m.in. witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, DHA dla rozwoju mózgu i wzroku oraz żelazo dla rozwoju poznawczego. Laktoza, DHA, witaminy, żelazo, wapń oraz nukleotydy naturalnie występują w mleku matki. Mleko matki zawiera dodatkowo unikalne składniki, w tym m.in. przeciwciała, hormony i enzymy. [7] Bebilon 2 zgodnie z przepisami prawa zawiera witaminy A, C i D ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz jod i żelazo ważne dla rozwoju funkcji poznawczych, a także DHA ważny dla rozwoju mózgu. [8] Wśród mlek następnych, na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar Polska S.A. w lutym 2019 r. Artykuł sponsorowany Nutricia Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze