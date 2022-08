5 topowych modeli butów na jesień. Na chociaż jeden z nich musisz postawić

Kowbojki to kolejny model butów, którego obecność w zestawieniu trendów może wcale nie dziwić. Chciałoby się napisać, że do tych butów wracamy co jesień, ale przecież my tak naprawdę wcale się z nimi nie żegnamy przy nadejściu wiosny. Nosimy je cały rok. W ciepłe miesiące do szortów i sukienek, w zimne do spódnic i spodni. I tak nieprzerwalnie od lat, bo kowbojki to model butów, który wymyka się wszelkim trendom. Nosiły je nasze mamy, nosimy je i my. W tym roku hitem będzie zestawienie kowbojek ze spodniami z szerokimi nogawkami i ultrakrótkimi spódniczkami.