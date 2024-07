500 gmin i tysiące wniosków. Właściciele działek mogą mieć problemy

Obecnie obowiązujące prawo nie jest na rękę działkowcom - nie zapewnia im bowiem żadnej gwarancji ochrony ogrodów. Polski Związek Działkowców chce, aby przepisy te uległy zmianie, i złożył projekt do resortu w tej sprawie. Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk poparł działania PZD.

Okazuje się, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego do 2025 roku gminy muszą przyjąć "plany ogólne", które z kolei podzielą teren każdej gminy na "strefy planistyczne". Co to w praktyce oznacza? Wskazane i podzielone tereny będą miały z góry określone przeznaczenie.